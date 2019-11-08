Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:38 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla E.Ç. gözaltına alındı. - KASTAMONU
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