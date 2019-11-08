Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

7 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla E.Ç. gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:38 Kaynak: İHA
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