Kastamonu'da terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı, System.String[]

Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan B.D, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

B.D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kastamonu, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:38 Kaynak: AA

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