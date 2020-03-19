Kastamonu'da terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı - Son Dakika

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Kastamonu'da terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı
6 saat önce
Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan B.D, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
B.D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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