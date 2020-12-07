Kastamonu'da teyp ve hoparlör hırsızı yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da iş makinesinden 2 teyp ve hoparlörlerini çalan şüpheli yakalandı.

Kent merkezine bağlı bir köyde M.K'ya ait iş makinesinin yedek anahtarı, araç teybi ve görüntülü teyp ile 2 hoparlörün çalındığının bildirilmesi üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheli F.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi.