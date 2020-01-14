Kastamonu'da ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Kaza nedeniyle Kastamonu Taşköprü kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Salih C'nin kullandığı 37 LM 171 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu Taşköprü kara yolu Ayvalı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Vardar'a çarptı.

Kastamonu 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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