Kastamonu'da TIR bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

KASTAMONU Tosya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, TIR bariyerlere çarptı. TIR sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tosya D-100 Karayolunda meydana geldi. Ayhan Perçin idaresindeki yabancı plakalı TIR, yağan yağmurun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü Perçin, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 karayolu, kaza sonrası tekrar trafiğe açıldı. Sürücü Perçin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.