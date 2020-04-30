Kastamonu'da tır trafik levhasının direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Mustafa Ekiz yönetimindeki 55 K 3478 plakalı tır, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi sınırlarında kalan Samsun Kavşağı'nda önce yol kenarındaki bariyerlere, daha sonra trafik levhasının direğine çarptı.

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