KASTAMONU - Tırın tekerleri çöken yola gömüldü - Son Dakika

Kavuklu, AA muhabirine, tırı çalıştırıp yüz metre hareket ettikten sonra yolun çöktüğünü belirterek, bu nedenle aracı hareket ettiremediğini söyledi.

Kastamonu 'da taş yüklü bir tırın tekerleri, çöken yola gömüldü.

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