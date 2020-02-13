Kastamonu'da toplanan karlardan 4 metre yüksekliğinde tepe oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da toplanan karlardan 4 metre yüksekliğinde tepe oluştu - Son Dakika

Kastamonu'da toplanan karlardan 4 metre yüksekliğinde tepe oluştu

6 saat önce

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde belediye ekiplerinin boş arazide topladığı kar birikintileri, 4 metre yüksekliğinde tepelere dönüştü.

Kastamonu'da toplanan karlardan 4 metre yüksekliğinde tepe oluştu, System.String[]

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde belediye ekiplerinin boş arazide topladığı kar birikintileri, 4 metre yüksekliğinde tepelere dönüştü.

Birkaç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Seydiler'de kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

Karla mücadeleyi aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ilçe merkezinden iş makinelerle temizledikleri karı boş arazilerde biriktiriyor.

Seydiler Belediyesi çalışanı Yücel Karabıyık, AA muhabirine, bir süredir devam eden kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri olarak yoğun şekilde kar mücadelesi yaptıklarını söyledi.

Kar birikintilerinin trafiği engellememesi ve vatandaşları zor durumda bırakmaması için çalıştıklarını belirten Karabıyık, "Şehrin farklı noktalarında kardan tepeler oluştu. Kardan tepeler yaklaşık 4 metre yüksekliğinde." dedi.

Kastamonu, Seydiler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi
Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:00:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da toplanan karlardan 4 metre yüksekliğinde tepe oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]