Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da trafik denetimleri işe yaradı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da trafik denetimleri işe yaradı

1 saat önce

Kastamonu'da D-100 karayolunda jandarma ve polis trafik ekiplerince havadan denetim yapıldı.

Kastamonu'da trafik denetimleri işe yaradı, System.String[]

Kastamonu'da D-100 karayolunda jandarma ve polis trafik ekiplerince havadan denetim yapıldı. Samsun- İstanbul Devlet Karayolunda D-100 güzergahında helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında kural ihlali yapan sürücü tespit edilemedi.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla jandarma trafiğe ait Skorsky helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Samsun-İstanbul Devlet Karayolunda D-100 üzerinde Kastamonu sınırları içerisinde kalan bölümde oluşturulan trafik uygulama noktalarına Skorsky helikopter ile destek verildi.


Yaklaşık iki saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında ekiplerin, yıl boyunca belirli aralıklarla yaptığı denetimler sayesinde sürücülerin kurallara uydukları görüldü.


Yapılan denetimlerde jandarma trafiğe ait Skorsky helikopter vasıtasıyla, 'sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme' gibi ihlaller tespit ediliyor. Trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma ve polis trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanıyor.


Sürücülerin güvenle seyahat etmeleri için havadan ve karadan denetimlere devam edileceği bildirildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı Damadı tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kanlı elleriyle duvara vurarak yardım istedi HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:09:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da trafik denetimleri işe yaradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]