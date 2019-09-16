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Kastamonu'da trafik denetimleri işe yaradı

1 saat önce

Kastamonu'da trafik denetimleri işe yaradı D-100 karayolunda helikopterli trafik denetiminde cezai işlem uygulanmadıKASTAMONU - Kastamonu'da D-100 karayolunda jandarma ve polis trafik ekiplerince havadan denetim yapıldı.

Kastamonu'da trafik denetimleri işe yaradı

D-100 karayolunda helikopterli trafik denetiminde cezai işlem uygulanmadı

KASTAMONU - Kastamonu'da D-100 karayolunda jandarma ve polis trafik ekiplerince havadan denetim yapıldı. Samsun- İstanbul Devlet Karayolunda D-100 güzergahında helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında kural ihlali yapana sürücü tespit edilemedi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla jandarma trafiğe ait Skorsky helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Samsun-İstanbul Devlet Karayolunda D-100 karayolu üzerinde Kastamonu sınırları içerisinde kalan bölümde oluşturulan trafik uygulama noktalarına Skorsky helikopter ile destek verildi.

Yaklaşık iki saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında ekiplerin, yıl boyunca belirli aralıklarla yaptığı denetimler sayesinde sürücülerin bu denetimler vasıtasıyla kurallara uydukları görüldü.


Kastamonu'da trafik denetimleri işe yaradı

Yapılan denetimlerde jandarma trafiğe ait Skorsky helikopter vasıtasıyla, 'sağ şeritte bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme' gibi ihlaller tespit ediliyor.

Trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma ve polis trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanıyor. Sürücülerin güvenle seyahat etmeleri maksadıyla havadan ve karadan denetimlere devam edileceği bilgisi alınmıştır.

Kastamonu'da trafik denetimleri işe yaradı

Kastamonu, Jandarma, Samsun, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:39 Kaynak: İHA
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