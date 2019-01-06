Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Trafik Kazaları: 5 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazaları: 5 Yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Trafik Kazaları: 5 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet Atalay (53) yönetimindeki 51 BC 091 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Saime (51) ve Rıdvan Atalay (15) yaralandı.

Öte yandan Kağan Ergen (32) yönetimindeki 06 AT 1488 plakalı otomobil, Çaykapı köyü kavşağında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Emel Ergen (30) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Tosya, Kastamonu, Güncel
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