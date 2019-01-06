Kastamonu'da Trafik Kazaları: 5 Yaralı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Mehmet Atalay
(53) yönetimindeki 51 BC 091 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde refüje çarparak takla attı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Saime (51) ve Rıdvan Atalay (15) yaralandı.
Öte yandan Kağan Ergen (32) yönetimindeki 06 AT 1488 plakalı otomobil, Çaykapı köyü kavşağında bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Emel Ergen (30) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:14 Kaynak: AA
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