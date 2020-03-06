Kastamonu'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada Hasan ve Dilek Ada yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İstanbul 'dan Ordu 'ya giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 67 TF 496 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarında devrildi.

Aracın altında kalan sürücü ile beraberindeki babası Ahmet Tokatcıoğlu (56) yaralandı.

Kastamonu 'da meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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