Kastamonu'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Kastamonu'da meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı, System.String[]

Kastamonu'da meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Turhan Tokatcıoğlu'nun (28) kullandığı 57 AY 214 plakalı traktör, Daday ilçesine bağlı Ertaş köyünde devrildi.

Aracın altında kalan sürücü ile beraberindeki babası Ahmet Tokatcıoğlu (56) yaralandı.

Daday Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs devrildi

İstanbul'dan Ordu'ya giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 67 TF 496 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada Hasan ve Dilek Ada yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu, Daday, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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