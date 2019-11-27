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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Tosya ilçesinden Taşköprü ilçesine gitmekte olan Enver D. yönetimindeki 37 AAR 707 plakalı otomobil, Ekincik Köyü mevkiine geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Enver D., olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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