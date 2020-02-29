Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

28 dakika önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı.

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Görük Köyü Yumurtacı Mahallesi Mevkisinde Mustafa K. idaresindeki 37 LE 728 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki 37 BD 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda büyük oranda maddi hasar oluşurken otomobilde yolcu olarak bulunan Bahriye Ç. ise yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan Bahriye Ç, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Bahriye Ç, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken incelemelerde bulundu. Kazada büyük oranda maddi hasar oluşan araçlar, kaza yerine gelen traktörle yoldan kaldırıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Daday, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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