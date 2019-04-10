Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
KASTAMONU'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:43 Kaynak: DHA
KASTAMONU'nun Tosya
ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesine bağlı Suluca
köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul
'dan Samsun
istikametine giden Cüneyit Yazar (28) idaresindeki 34 JZ 3586 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası, yolun kenarındaki tepeye çarparak durabilen araçta sürücü Cüneyit Yazar ile yolcu Mustafa Gürbüz
(31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralılar ıTosya Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kastamonu
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