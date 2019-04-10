Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

KASTAMONU'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
KASTAMONU'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun istikametine giden Cüneyit Yazar (28) idaresindeki 34 JZ 3586 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası, yolun kenarındaki tepeye çarparak durabilen araçta sürücü Cüneyit Yazar ile yolcu Mustafa Gürbüz (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralılar ıTosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:43 Kaynak: DHA
Tosya, Kastamonu, Güncel
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