Kastamonu'da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:10 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Seyit Özdemir (62) yönetimindeki 26 FC 301 plakalı otomobil, Sunta Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Zekiye (59) ve Elvide Sultan (17), Berra İklim (3) ile Hediye Nur Çelikbaş (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı 59 yaşındaki damat, imam nikahı kıydığı kadın tarafından dolandırıldı Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı