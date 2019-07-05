Kastamonu'da trafik kazası : 3 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:39 Kaynak: AA
'nun Tosya
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Mustafa Özdemir
(55) yönetimindeki 34 NV 1142 plakalı otomobil, Yazıçam mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ertuğrul Bilgili yönetimindeki yabancı plakalı WI BH 28 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Mustafa Özdemir ile diğer otomobilde bulunan Berkant (14) ve Hiranur Bilgili (7) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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