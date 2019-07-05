Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da trafik kazası : 3 yaralı
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Kastamonu'da trafik kazası : 3 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da trafik kazası : 3 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Özdemir (55) yönetimindeki 34 NV 1142 plakalı otomobil, Yazıçam mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ertuğrul Bilgili yönetimindeki yabancı plakalı WI BH 28 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Mustafa Özdemir ile diğer otomobilde bulunan Berkant (14) ve Hiranur Bilgili (7) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:39 Kaynak: AA
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