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Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı

37 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yasin Yıldız (32) yönetimindeki 34 KS 1603 plakalı kamyonet, Uluslararası D-100 kara yolu Suluca köyü mevkisinde aynı yönde ilerleyen Cengiz Şahin'in kullandığı 52 ZA 592 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Yasin Yıldız ile kamyonette bulunan Orhan Yıldız (31), Tuncer Boztoprak (30) ve Rasim Yıldız (28) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Uluslararası D-100 kara yolunun İstanbul- Samsun yönündeki ulaşım bir süre sağlanamadı.

Tosya Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmanın ardından temizlenen yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Cengiz Şahin, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:10 Kaynak: AA
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