Kastamonu'da trafik kazası: 6 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
Mustafa Çiftçi (58) idaresindeki 37 AAD 954 plakalı otomobil, Daday-Kastamonu kara yolu Gölköy mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Merve (29), Sefa (29), Hatice Çiftçi, Buket Akdağ (29) ve Sebahat Akdağ (47) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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