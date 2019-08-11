Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da trafik kazası: 6 yaralı
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Kastamonu'da trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Mustafa Çiftçi (58) idaresindeki 37 AAD 954 plakalı otomobil, Daday-Kastamonu kara yolu Gölköy mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Merve (29), Sefa (29), Hatice Çiftçi, Buket Akdağ (29) ve Sebahat Akdağ (47) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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