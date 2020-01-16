Kastamonu'da trafik kazası oranı geçen yıl, bir önceki yıla göre geriledi - Son Dakika
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Kastamonu'da trafik kazası oranı geçen yıl, bir önceki yıla göre geriledi

7 saat önce

Kastamonu'da polis sorumluluk bölgesinde 2019 yılında trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 12,9 düştü.

Kastamonu'da trafik kazası oranı geçen yıl, bir önceki yıla göre geriledi, System.String[]

Kastamonu'da polis sorumluluk bölgesinde 2019 yılında trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 12,9 düştü.

Kastamonu'da 2019 yılında polis sorumluluk bölgesinde denetimlere ağırlık verildi.

Yıl içinde bir önceki yıla göre trafik kazaları yüzde 12,9, yaralı sayısı da yüzde 22,7 azaldı. 2018 yılında 193 bin 436 araç ve sürücüsü denetlenirken, 2019 yılında yüzde 79,7 artışla 347 bin 672 aracın denetimi gerçekleştirildi.

Bir önceki yılda 9 milyon 637 bin 262 lira idari para cezası uygulanırken, 2019 yılında yüzde 39 artışla 13 milyon 383 bin 430 lira idari para cezası verildi.

Geçen yıl Doğanyurt ilçesinde polise yansıyan ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası ise meydana gelmedi.

Emniyetin 2020 hedefinin "Yolda sıfır can kaybı" olduğu bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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