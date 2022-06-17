Kastamonu'da trafik kazasında ölen öğrenci için okulunda tören düzenlendi

Kastamonu'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi için okulunda tören düzenlendi.

Dün meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Tuana Yiğit için Kastamonu Merkez Ortaokulunda tören düzenlendi.

Okul bahçesindeki törende, sırasına konulan güllerin üzerine Yiğit'in fotoğrafları, karnesi ve takdir belgesi yerleştirildi. Yakalarında Yiğit'in fotoğrafını taşıyan okul arkadaşları ve öğretmenlerinden helallik alınmasının ardından dua edildi.

Törende öğretmen ve öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, gazetecilere, çok üzgün olduklarını söyledi.

Tuana'nın sporla ilgilendiğini belirten Özden, "Hentbol takımındaydı. Gayet başarılı, sevdiğimiz bir öğrenciydi. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailesine karşı güzel davranışlar sergileyen bir öğrenciydi." dedi.

Çok zor bir gün olduğunu vurgulayan Özden şunları kaydetti:

"30 yıllık meslek hayatımda bundan daha acı bir karne töreni yaşamadım. Halbuki karne törenleri sevinç içinde olur. Bugün üzüntü içindeyiz, acımız büyük. Keşke yaşanmasaydı, keşke herkes kurallara uyabilseydi de Tuana yaşasaydı. Ömrünün baharındaki öğrencimizi toprağa vermek zorunda kalmasaydık keşke. Ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine, Milli Eğitim camiasına başsağlığı diliyorum."