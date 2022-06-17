Cenaze namazına Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik , Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ve vatandaşlar katıldı. ???????

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci toprağa verildi - Son Dakika

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