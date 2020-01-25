Kastamonu'da trafik uygulamasında yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında yakalanan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 191 personelle yapılan uygulamada hakkında arama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Cide ilçesinde yapılan uygulamada ise kayıp olarak aranan bir kişinin bulunduğu bildirildi.