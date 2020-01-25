Kastamonu'da trafik uygulamasında yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da trafik uygulamasında yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da trafik uygulamasında yakalanan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında yakalanan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da trafik uygulamasında yakalanan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında yakalanan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 191 personelle yapılan uygulamada hakkında arama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Cide ilçesinde yapılan uygulamada ise kayıp olarak aranan bir kişinin bulunduğu bildirildi.

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 04:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da trafik uygulamasında yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]