Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan kardeşi yaralandı.

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan kardeşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İrfan Cebeci'nin (49) kullandığı 37 LC 206 plakalı traktör, merkeze bağlı Ahlatçı köyü Gürleyik mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücünün kardeşi Emin Cebeci (52) ise özel bir araçla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:17 Kaynak: AA
Kastamonu, Güncel
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