Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan kardeşi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:17 Kaynak: AA
'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan kardeşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İrfan Cebeci'nin (49) kullandığı 37 LC 206 plakalı traktör, merkeze bağlı Ahlatçı köyü Gürleyik mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücünün kardeşi Emin Cebeci (52) ise özel bir araçla Kastamonu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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