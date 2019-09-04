Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
2 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Çakar'ın (57) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Suluca köyü yakınlarında devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çakar'ın cesedi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü