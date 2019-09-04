Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
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Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Ahmet Çakar'ın (57) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Suluca köyü yakınlarında devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çakar'ın cesedi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Çakar, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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