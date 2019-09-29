Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
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Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Raşit Tekeci'nin (75) kullandığı traktör, ilçeye bağlı Dereköy köyü Dikmen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekeci'nin cesedi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu, Taşköprü, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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