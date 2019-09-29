Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Raşit Tekeci'nin (75) kullandığı traktör, ilçeye bağlı Dereköy köyü Dikmen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tekeci'nin cesedi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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