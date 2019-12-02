Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
6 saat önce
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:48 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İmdat Tur'un kullandığı traktör, Sıragömü yaylası mevkisinde, kar yağışının ardından buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tur'un cesedi Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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