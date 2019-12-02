Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
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Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü

6 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, İmdat Tur'un kullandığı traktör, Sıragömü yaylası mevkisinde, kar yağışının ardından buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.


Tur'un cesedi Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:48 Kaynak: AA
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