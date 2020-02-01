Kastamonu'da traktör devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Başören köyünde traktör devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Başören köyünde traktör devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Başören köyünde sürücüsü öğrenilemeyen traktör. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Küre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
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