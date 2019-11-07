Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da traktör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kastamonu- Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde Hüseyin Tüysüzoğlu (42) idaresindeki 37 BG 484 plakalı minibüs, önünde seyreden Şükrü Gedik (58) yönetimindeki 37 AY 691 plakalı traktöre çarptı. Kazada yaralanan traktör ve minibüs sürücüleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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