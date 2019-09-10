Kastamonu'da traktörden düşen muhtar öldü
1 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörden düşen köy muhtarı hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:06 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörden düşen köy muhtarı hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kullandığı kum yüklü traktörden dengesini kaybederek düşen Vakıfbelören köyünün muhtarı Rıfat Altun, tekerleğin altında kaldı.
Altun, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Altun'un köyün içme suyu toplama havzasının üzerini kapatma çalışması yaptığı öğrenildi.
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