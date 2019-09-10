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Kastamonu'da traktörden düşen muhtar öldü

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörden düşen köy muhtarı hayatını kaybetti.

Kastamonu'da traktörden düşen muhtar öldü, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörden düşen köy muhtarı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kullandığı kum yüklü traktörden dengesini kaybederek düşen Vakıfbelören köyünün muhtarı Rıfat Altun, tekerleğin altında kaldı.

Altun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Altun'un köyün içme suyu toplama havzasının üzerini kapatma çalışması yaptığı öğrenildi.

Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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