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Kastamonu'da tüm çalışanları Kovid-19 aşısı olan işletmelere "Buradaki herkes aşı olmuştur" yazısı asılıyor - Son Dakika

Kastamonu'da tüm çalışanları Kovid-19 aşısı olan işletmelere "Buradaki herkes aşı olmuştur" yazısı asılıyor

18.07.2021 11:31
Kastamonu'da tüm çalışanları Kovid-19 aşısı olan işletmelere

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını özendirmek amacıyla tüm çalışanları aşı olan işletmelere, "Bu işletmedeki herkes aşı olmuştur" yazan sticker asılıyor.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını özendirmek amacıyla tüm çalışanları aşı olan işletmelere, "Bu işletmedeki herkes aşı olmuştur" yazan sticker asılıyor.

Kastamonu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında, işletmelerin çalışanları ve sahiplerinin tamamının aşılanması amaçlanıyor.

İşletmedeki herkesin aşı olmasının ardından, "Bu işletmenin tüm çalışanları Kovid-19'a karşı aşı ile korunmaktadır" yazan stickerlar iş yerinin çeşitli yerlerine asılıyor.

Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, iş yerlerini ziyaret ederek, personeli aşı olan işletmeleri tebrik etti.

Yılmaz, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmeleri kontrol ettiklerini söyledi.

Aşı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu süreçte yeni bir uygulama geliştirdik. Bir işletmedeki tüm çalışanları, sahipleri dahil olmak üzere aşılamayı hedefliyoruz." dedi.

Çalışanları aşı olan işletmelere insanların gönül rahatlığıyla gittiğine işaret eden Yılmaz, "Bir sticker hazırladık. Aşılama işlemleri tamamlanan işletmelere bu stickeri yapıştırıyoruz. Tüm işletmelerimizden bunu istiyoruz. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kutlu ise Kastamonu Valiliği himayesinde esnaf odasıyla yaptıkları çalışma kapsamında işletmelerin tüm çalışanlarının aşı olmasını teşvik ettiklerini anlatarak, "Amacımız aşıyı özendirmek ve işletmelerimizin daha rahat hizmet vermesini sağlamaktır. Projeyle ilgili işletmelerimizle yaptığımız görüşmelerde çok olumlu geri dönüşler olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kentteki bir işletmenin genel müdürü Cem Dilimel de Valiliğinin önemli bir çalışmaya imza attığını dile getirerek, "Kastamonu'daki tüm otellerde personellerimiz aşılı. Müşterilerimizin sağlığı için her şeyi yapıyoruz. Sağlıkla güven içinde misafirlerimizi Kastamonu'ya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da tüm çalışanları Kovid-19 aşısı olan işletmelere 'Buradaki herkes aşı olmuştur' yazısı asılıyor - Son Dakika


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