Kastamonu'da Türk Kızılay 28 bin 400 maske dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 28 bin 400 maske dağıttıklarını bildirdi.

Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Türk Kızılay olarak bu süreçte ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Güzel, "Kovid-19 süresinin başlangıcında şube imkanlarıyla il merkezinde 2 bin maske dağıtımı yapıldı. Genel merkezimiz tarafından gönderilen 26 bin 400 maske de temsilciliklerimiz, şubemiz ve kadın kolları gönüllülerimiz tarafından insanlarımıza ulaştırılmıştır. " dedi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi olarak şehrin en ücra köşelerine kadar ulaştıklarına dikkati çeken Güzel, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi hala geçmiş değil. Yardım ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Tüm bağışçılarımızı Türk Kızılay Kastamonu Şubemiz ve temsilciliklerimize bağışta bulunmaya çağırıyorum. Unutmayın, sizler yoksanız biz bir eksiğiz. Sizlerle gönüllülük esasına dayanan Kızılayımızı daha da ileri taşımak ve yüzyıllar boyunca bu iyilik hareketini devam ettirme amacı ve arzusundayız."