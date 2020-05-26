Kastamonu'da Türk Kızılay gönüllüleri kuş ve sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, Nasrullah Meydanı'ndaki güvercin ve sokak hayvanlarını besledi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu ile Kadın Kolları üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bayramda gerçekleştirilen kısıtlama sürecinde Nasrullah Meydanı'ndaki kuşlara yem attı. Gönüllüler daha sonra kenar mahallelerdeki sokak hayvanlarını besledi.

Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı sürecinde insanlar sokağa çıkamadığı için kuşlar ve sokak hayvanlarına besleme yaptıklarını söyledi.

Zorlu bir süreçten geçildiğini hatırlatan Perk, "Gönüllülerimizle birlikte Nasrullah Meydanı'nda, meydanın simgesi haline gelen güvercinleri besledik. Kızılay gönüllüleri olarak tüm canlıların yanındayız." dedi.