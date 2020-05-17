Kastamonu'da Türk Kızılayı kadın gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Kastamonu'da Türk Kızılayı kadın gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi

Kastamonu'da Türk Kızılayı kadın gönüllüleri, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Kastamonu'da Türk Kızılayı kadın gönüllüleri, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Kastamonu'da üniversite yerleşkesinde öğrenciler tarafından beslenen sokak hayvanları, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çekmeye başladı. Ayrıca Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle şehrin çeşitli yerlerinde yine beslenemeyen sokak hayvanlarını da unutmadı. Kızılay gönüllüleri, sokak hayvanları için yapılan beslenme odaklarına yiyecek bıraktı. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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