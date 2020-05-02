Kastamonu'da Türk müziği topluluğunun konseri sosyal medyadan canlı yayınlandı - Son Dakika

Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğunun verdiği moral konseri sosyal medyadan canlı yayınlandı.

Aktekke Konağı'nda, Kastamonu Belediyesince organize edilen konserde topluluk üyeleri tarafından eserler seslendirildi.

Konser, Kastamonu Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle herkesin evlerinde olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Vidinlioğlu, "Evde insanlar hoş vakit geçirsinler, biraz da eğlensinler diye Şehr-i Dilara Tük Müziği Topluluğumuz ile birlikte Facebook üzerinden her cuma akşamı canlı yayın yapmaya karar verdik. Müzik grubumuza çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımız güzel vakit geçirsinler eğlensinler, yüzleri gülsün, kulaklarının pası silinsin diye böyle bir iş birliğini gerçekleştirdik. Bugünler de geçer, evde hayat var." dedi.

Müzik topluluğunun kurucusu Güray Soğancı ise Kovid-19 gündemini bir nebze olsun değiştirmek istediklerini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanlığına teşekkür eden Soğancı, şarkılara herkesin evlerinden eşlik edeceğini kaydetti.