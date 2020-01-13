Kastamonu'da üç evin soyulduğu köydeki köpek tabancayla öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da üç evin soyulduğu köydeki köpek tabancayla öldürüldü - Son Dakika

Kastamonu'da üç evin soyulduğu köydeki köpek tabancayla öldürüldü

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köydeki 3 evden hırsızlık yapıldı, bir köpek tabancayla öldürüldü.

Kastamonu'da üç evin soyulduğu köydeki köpek tabancayla öldürüldü, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köydeki 3 evden hırsızlık yapıldı, bir köpek tabancayla öldürüldü.

Karadedeoğlu köyünde yaşan Şükrü Ç, sabah uyandığında köpeğini silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Köylülerin, Harun Ş, Zeki Ş. ve Fettah Ş'ye ait, kışın kullanılmayan evlere girildiğini fark etmesi üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Jandarmanın köyde yaptığı incelemede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evlerden bakır eşya ile dikiş makinesinin çalındığı, köpeğin tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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