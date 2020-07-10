Kastamonu'da 'uçak düştü' ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika

Kastamonu'da 'uçak düştü' ihbarı asılsız çıktı

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde denize eğitim uçağı düştüğü ihbarı, ekipleri alarma geçirdi. Bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İnegöl'de sabah saatlerinde polisi arayan bir kişi, deniz üzerinde eğitim uçağı gördüğünü, bir süre sonra gözden kaybolduğunu, düşmüş olabileceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz ve kıyı bölgelerde arama çalışması başlattı. Öğle saatlerine kadar yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede çalışmalar sonlandırıldı.