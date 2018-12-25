Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli

Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kar nedeniyle Ağlı'da 8, Devrekani'de 13, Küre'de 10 ve Seydiler'de 7 olmak üzere 38 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:00 Kaynak: AA

Kastamonu, Kar, Güncel
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