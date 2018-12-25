Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli
1 saat önce
Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu
'da etkili olan kar nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kar
nedeniyle Ağlı
'da 8, Devrekani
'de 13, Küre
'de 10 ve Seydiler
'de 7 olmak üzere 38 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Duyurdu: Trump, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'ye Gelecek
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Adaylık Teklifi Aldığını Açıkladı
Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
Meclis'te Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Gerginliği! Milletvekilleri Arasında Tartışma Çıktı