Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli

Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kar nedeniyle Azdavay'da 4, Bozkurt'ta 2, Doğanyurt'ta 1 ve İhsangazi'de 5 köye ulaşım sağlanamıyor.


Kapalı köy yollarını açmak için özel idare ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Öte yandan 23 Aralık'tan bu yana ulaşıma kapanan 293 köy yolu ekiplerin çalışmaları sayesinde ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:13 Kaynak: AA

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