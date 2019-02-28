Kastamonu'da Ulaşıma Kar Engeli
1 saat önce
Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu
'da etkili olan kar nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Azdavay
'da 43, Bozkurt
'ta 3, Cide
'de 20, Çatalzeytin
'de 15, Devrekani
'de 10, Doğanyurt
'ta 8, İnebolu
'da 23, Küre
'de 10, Pınarbaşı
'nda 7, ve Şenpazar
'da 11 olmak üzere 150 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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