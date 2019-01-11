Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Umke Birim Sorumluları Toplantısı

Kastamonu'da Umke Birim Sorumluları Toplantısı

47 dakika önce

Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birim sorumluları toplantısı yapıldı.

Kastamonu'da Umke Birim Sorumluları Toplantısı, System.String[]
Kastamonu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birim sorumluları toplantısı yapıldı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, operasyon, bilgi işlem, eğitim, lojistik, mobil haberleşme, sosyal medya ve basın ile tanıtım ve medya birimlerinin çalışmaları değerlendirildi.

Acil Sağlık Hizmetleri (ASHİ) Şube Müdürü İsmail Hakkı Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, Kastamonu'da UMKE'nin daha iyi seviyelere çıkarılması için çalışmaların gayretle sürdürüldüğünü belirtti.

Kentte yaşanabilecek afet ve acil durumlara her an hazırlıklı olmaları gerektiğine dikkati çeken Demir, "Kastamonu'da 112 Acil Servis hizmetlerini en etkili şekilde sunuyoruz. UMKE'nin de güçlendirilmesi noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayretindeyiz. UMKE bünyesinde 7 aracımız var, karşılaşabileceğimiz her türlü görevde kullanılabilecek malzeme ve ekipmana sahibiz. İnşallah kısa sürede UMKE'ye ait bir depomuz ve harekat merkezimiz de olacak." ifadelerini kullandı.

UMKE il sorumlusu paramedik Oğuzhan Bozoğlu ise meydana gelebilecek acil durum ve afetlere karşı her an her koşulda hazırlık olduklarını vurguladı.

Kastamonu'nun Karadeniz Bölgesi'nde zorlu bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Kastamonu, yüz ölçümünün yüzde 70'e yakını orman olan bir il. Dolayısıyla Karadeniz'in zorlu coğrafyasına sahibiz. İçinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. 2018 yılında faaliyet planı kapsamında Abana ilçemizde yaptığımız eğitim ve tatbikat kampındaki çalışmalarımız ülke genelinde takip edildi. Bu konuda da önemli dönüşler sağlandı. Çalışmalarımız, eğitim ve tatbikatlarımız devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Kastamonu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel
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