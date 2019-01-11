Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Umke Birim Sorumluları Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Umke Birim Sorumluları Toplantısı Gerçekleştirildi

1 saat önce

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birim sorumluları toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu'da Umke Birim Sorumluları Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) birim sorumluları toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Acil Sağlık Hizmetleri (ASHİ) Şube Müdürü İsmail Hakkı Demir, operasyon, bilgi işlem, eğitim, lojistik, mobil haberleşme, sosyal medya ve basın ile tanıtım ve medya birim sorumluları katıldı.

ASHİ Şube Müdürü Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte UMKE'nin iyi bir seviyeye geldiğini, daha iyi olması için çalışmaların gayretle sürdürüldüğünü belirtti.

112 Acil Servis ile UMKE'nin afet, acil durum, sağlık tedbiri gibi alanlarda bir bütün olarak çalıştığına dikkati çeken Demir, "Kastamonu'da 112 Acil Servis hizmetlerini en etkili şekilde sunuyoruz. UMKE'nin de güçlendirilmesi noktasında idari ve birim sorumlularımız ile gönüllülerimiz ile elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayretindeyiz. Şu an UMKE bünyesinde 7 aracımız var, karşılaşabileceğimiz her türlü görevde kullanılabilecek malzeme ve ekipmanlarımız var. İnşallah, kısa bir süre içerisinde UMKE'ye ait bir depomuz ve harekat merkezimiz de olacak" dedi.

Kastamonu UMKE İl Sorumlusu Paramedik Oğuzhan Bozoğlu ise, kent genelinde meydana gelebilecek acil durum ve afetlere karşı her an her koşulda hazırlık olduklarını belirtti. İl merkezinin yanı sıra ilçelerde de UMKE gönüllüleri olduğa işaret eden Bozoğlu, "Bilindiği üzere yüzölçümünün yüzde 70'e yakın orman bir il Kastamonu. Karadeniz'in zorlu coğrafyasına sahibiz, köylerin il ve ilçe merkezlerine ulaşımı kar yağınca güçleşiyor. Şu an mevsim itibarıyla tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz, olası vakalara hazırız. 2018 yılı içerisindeki faaliyet planı kapsamında Abana ilçemizde yaptığımız eğitim ve tatbikat kampındaki çalışmalarımız ülke genelinde takip edildi. Bu konuda da önemli dönüşler sağlandı. Çalışmalarımız, eğitim ve tatbikatlarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel
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