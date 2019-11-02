Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da üniversite öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maskeyle yürüdü
Son Dakika Güncel Kastamonu'da üniversite öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maskeyle yürüdü

Kastamonu'da üniversite öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maskeyle yürüdü

7 saat önce

Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki "Belki de Sensin Topluluğu"nun üyesi yaklaşık 200 öğrenci, lösemiye dikkati çekmek için maske takarak yürüyüş yaptı.

Kastamonu'da üniversite öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maskeyle yürüdü, System.String[]

Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki "Belki de Sensin Topluluğu"nun üyesi yaklaşık 200 öğrenci, lösemiye dikkati çekmek için maske takarak yürüyüş yaptı.

Lösemi Farkındalık Yürüyüşü için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen üniversite öğrencileri, dağıtılan maskeleri takarak Kışla Parkı'na yürüdü.

Öğrenciler, yürüyüşün ardından maskeleri "umudunu asla kesme", "umudumuz acılarımızdan daha büyük olmalı", "maskeleri atana kadar buradayız" gibi notlar yazarak parkta bulunan bir ağaca astı.

Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammed Hayati Taban, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemili çocukların hastalığına dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Taban, "Maskelerle birlikte yürümemizin sebebi lösemili çocukların varlığını ve onlara yapılabileceklere yönelik farkındalık yaratmak. Belki de Sensin Topluluğu insanları kök hücre donörü yapmaya ikna etmeye çalışan bir topluluk. Üç tüp kanla kanserli bir insanın hayatını kurtarmaya aday oluyorlar." diye konuştu.

Topluluk başkanı Burak Kılıç da ameliyat maskesi takan bir hastanın dışarıda neler hissettiğini anlamak ve anlatmak için bu yürüyüşü düzenledikleri söyledi.

Kök hücreye yönelik toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Kılıç, "Hem öğrencilerde hem de Kastamonu halkında farkındalık olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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