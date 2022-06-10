Kastamonu'da üniversiteli gençler köy okullarında öğrencileri yalnız bırakmıyor

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, Devrekani ilçesi Şenlik köyü ilkokulunda ziyaret ettikleri çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Üniversiteli gençler, belirli bir program dahilinde gittikleri köy okullarındaki çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan topun yanı sıra eğitsel oyunlar oynuyor.

Bugüne kadar köy okullarında yüzlerce öğrenci ile bir araya gelen Belki de Sensin Topluluğu üyeleri, okulların kütüphanelerine de katkı sağlıyor. Son olarak Şenlik köyünde Mustafa Kaya Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret eden gençler, çocuklarla dolu dolu bir gün geçirdi.

Topluluk Başkan Yardımcısı Beyza Emrebaş, AA muhabirine topluluğun Kastamonu'da 7 yıldır faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 15 köy okulunu ziyaret ettiklerini anlatan Emrebaş, "Her gittiğimiz okul ayrı bir hikaye, ayrı bir heyecan. Çocuklarla bir araya gelmek, onlarla oyunlar oynamak, unutulmaz anların yaşanmasına neden oluyor. Hepsi ayrı güzel, ayrı heyecan verici." dedi.

Bundan sonra da okulları ziyaret etmeye devam edeceklerini belirten Emrebaş, "Öğrencilerle şarkılar söyledik, canlı performanslar yaptık. Bizim orada olmamız onları çok mutlu etti. Bu mutluluklara bundan sonra da farklı farklı köylerde şahit olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.