Kastamonu'da üreticilere 27 ton çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da üreticilere 27 ton çeltik tohumu dağıtıldı

27.04.2022 16:12
Kastamonu'da üreticilere 27 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen törende üreticilere 27 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen törende üreticilere 27 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Tosya Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu deyince akla, bir taraftan ahşap ve orman ürünlerinin, diğer taraftan da tarım ve hayvancılığın geldiğini söyledi.

Ahşap sektörünün son yıllarda daha çok ön plana çıktığını, tarımın ise biraz daha sabit kaldığını belirten Çakır, "Pirinç gerçekten stratejik bir ürün. Tosya'nın da zaten bu konuda bilgisi, tecrübesi ve arazisi var. Buradaki pirinç üretimini eski şaşalı günlerine tekrar çıkartmamız lazım. Bunu hem Tosya için hem çocuklarımız için hem de ülke ekonomisi için yapmamız lazım. Kaliteli tohum demek, kaliteli ürün demek. Bu anlamda sertifikalı tohum kullanımı da son derece önemli." dedi.

Tosya Kaymakamı Ferhat Özen ise ilçede pirinç ekilmesine olanak sağlayan büyük arazilerin olduğunu belirtti.

Kaymakam Özen, sulanabilir arazilerin artmasıyla pirinç üretiminin de artacağını vurguladı.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, tarım arazilerinin etkin kullanımı projesi kapsamında, Tosya'ya 27 ton sertifikalı çeltik tohumu tahsis edildiğini kaydetti.

Proje bedelinin toplam 320 bin lira olduğunu anlatan Tanrıkulu, "Bunun yüzde 75'i olan 240 bin lirası Bakanlığımız tarafından, 80 bin lirası da çiftçilerimiz tarafından karşılanmaktadır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu Yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu Baraj suları yükselince mezarlıklar sular altında kaldı Baraj suları yükselince mezarlıklar sular altında kaldı

İstiklal Marşı, Kastamonu, Pirinç, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da üreticilere 27 ton çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:21:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da üreticilere 27 ton çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement