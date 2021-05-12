Kastamonu'da üretilen kestane balında kovan sayısı ve rekolte arttı - Son Dakika

Kastamonu'da üretilen kestane balında kovan sayısı ve rekolte arttı

12.05.2021 11:07
Kastamonu'da üretilen kestane balında kovan sayısı ve rekolte arttı, System.String[]

Kastamonu Arı yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Erdem, üretici sayısının artması ve iklimsel özelliklere bağlı olarak geçen yıl, önceki yıla göre kestane balı rekoltesinin arttığını söyledi.

Kastamonu Arı yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Erdem, üretici sayısının artması ve iklimsel özelliklere bağlı olarak geçen yıl, önceki yıla göre kestane balı rekoltesinin arttığını söyledi.

Erdem, AA muhabirine, 2003 yılında kurulduğundan bu yana birlik başkanlığı yaptığını söyledi.

Kastamonu'da aktif olarak 1000 arıcının bulunduğunu aktaran Erdem, bunların yüzde 60'ının kıyı kesimlerde kestane balı, diğer bölümünün de iç bölgelerde çiçek balı ürettiğini anlattı.

Bölgede kestane ağaçlarının bol olduğuna dikkati çeken Erdem, "Orman Bölge Müdürlüğünden aldığım bilgiye göre, bölgemizdeki kestane ağaçlarının aşısız olması nedeniyle diğer bölgelere göre damak tadı, kalite, mineral açısından farklı olduğu belirtilmektedir. 2017 yılından bugüne kadar her yıl test yaptırıyoruz. Kastamonu kestane balı, mineral madde zenginliği açısından diğer illere göre kayda değer farklılık içermektedir." diye konuştu.

Kestane balı üretiminde Kastamonu'nun ön sıralarda bulunduğunu vurgulayan Erdem, "2019 yılında ilimizde 40 bin arı kovanı vardı. 300 ton civarında kestane balı alındı. 2020'de kovan sayımız 50 bine yükseldi. Verilen eğitimler, iklimsel özellikler ve arı sayısının artmasına bağlı olarak geçen yıl bal üretimimiz 500 tona yükseldi." ifadesini kullandı.

Kestane balının kilogramı 150 ila 200 lira arasında satılıyor

Erdem, kestane balının çok sayıda rahatsızlığa iyi geldiğinin bilindiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kestane balına halk arasında 'acı bal' derler. Farklı bir aroması, geniz yakan bir lezzeti vardır. Düzenli kullanıldığında mide, solunum yolu rahatsızlıklarının yanında astım, bronşit, öksürüğe iyi geldiği biliniyor. Kolesterol, romatizma, alzaymır gibi hastalıklara iyi geldiği, kan pıhtılaşmasını önleyerek damarları koruduğu ifade ediliyor. Kestane balı, çiçek balına göre demir, kalsiyum ve fosfor bakımından daha zengin. Bu da vücudun direncini artırıyor. Kestane balının kilogram fiyatı geçen yıl 120-150 lira arasında değişmekteydi. Bu sene pandemide tüketimi arttı. Bu yıl kestane oranına bağlı olarak 150 ila 200 lira arasında satılıyor."

Şenpazar ilçesinde kestane balı üreten Raif Sezer ise 50 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, "Arıları kestanelerin bol olduğu yere götürürüz. Bal mevsimi geçtikten sonra toplarız. Yıllık ortalama 400 kilogram balımız, 100 kilogram civarında polenimiz olur. Tanıdık aracılar gelir ve balı alır. Onlar da başkasına satar." diye konuştu.

Bu yıl kestane balına ilginin arttığını aktaran Sezer, "Özellikle koronavirüse iyi geldiği düşünüldüğünden talep arttı. Elimizde de hiç bal kalmadı." ifadesini kullandı.

Ahmet Erdem, Kastamonu, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da üretilen kestane balında kovan sayısı ve rekolte arttı - Son Dakika


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