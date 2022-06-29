Kastamonu'da uyşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da uyşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

29.06.2022 12:59
Kastamonu'da uyşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Kastamonu'da bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda muhtelif miktarlarda ecstasy hap, reçeteye tabi hap, cannanbionid, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, uyuşturucu öğütümünde kullanılan öğütücü ve 1 adet F serisi dolar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili olarak yakalanan 1...

Kastamonu'da bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda muhtelif miktarlarda ecstasy hap, reçeteye tabi hap, cannanbionid, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, uyuşturucu öğütümünde kullanılan öğütücü ve 1 adet F serisi dolar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda extacy hap, reçeteye tabi hap, cannanbionid, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, uyuşturucu öğütümünde kullanılan öğütücü ve 1 adet F serisi dolar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Operasyonla yakalanan 1 şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğüne getirilerek adli işlem yapıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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