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Kastamonu'da uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

16.02.2022 13:22
Kastamonu'da uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da polis ekiplerince 2 bin 758 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince 2 bin 758 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Kargoyla uyuşturucu gönderileceğini tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, reçeteye tabi 2 bin 758 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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