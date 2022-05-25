Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

25.05.2022 12:07
Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya içesinde düzenlenen iki farklı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, değişik ebatlarda kesici ve delici alet, çok sayıda ruhsatsız tüfek, fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya içesinde düzenlenen iki farklı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, değişik ebatlarda kesici ve delici alet, çok sayıda ruhsatsız tüfek, fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir üzerinde araştırma yapılan şahısların evinde yapılan aramada bin 599 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet değişik ebatlarda kesici ve delici alet, 37 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 715 TL para ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Ekipler tarafından düzenlenen farklı bir operasyonda bir araç içerisinde 1 adet pompalı tüfek, 7 adet fişek, 1 adet 'pala' olarak tabir edilen kesici alet ile değişik miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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