Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

24.05.2021 17:31
Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 680,55 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kastamonu'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 680,55 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 680,55 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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